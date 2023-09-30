Küçükçekmece'de kamyonet devrildi! Yol trafiğe kapandı
Sefaköy D-100 Karayolu'nda bir kamyonetin devrilmesi sonucu yola çuvallar saçıldı. Sürücünün yaralandığı kazada yol trafiğe kapatıldı.
İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy D-100 Karayolu yanyolda bir kamyonet devrildi.
Kamyonetteki çuvallar yola saçılırken sürücü ise yaralandı.
Kaza nedeniyle yol trafiğe kapatıldı, trafikte aksamalar yaşanıyor.
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