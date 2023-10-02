Ataşehir'de virajı alamayan kamyonet devrildi
Ataşehir'de yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan kamyonet, virajı alamayarak devrildi. Kamyonet şoförü kazadan yara almadan kurtuldu.
Barbaros Mahallesi Anadolu Otoyolu bağlantı kavşağında, saat 03.30 sıralarında bir yemek firmasına ait Mehmet Emin Bahadur'un kullandığı 34 BOG 358 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda virajı alamayarak devrildi.
YARA ALMADAN KURTULDU
Kamyonet şoförü Mehmet Emin Bahadur kazadan yara almadan kurtuldu.
İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri devrilen kamyonet çevresinde incelemelerde bulundu, itfaiye ekipleri ise yangın ihtimaline karşı tedbir aldı.
Kamyonet, trafik ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.
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