Kamyonetten 412 bin sentetik hap çıktı: Sürücü tutuklandı

Yayınlanma: 23.12.2024 - 11:43

Güncelleme: 23.12.2024 - 12:14

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Karşıyaka ilçesinde bulunan bir kamyonette uyuşturucu madde olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

TUTUKLANDI

Park halindeki kamyonette yapılan aramada 412 bin 286 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan V.Ş, emniyetteki işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.