Kamyonetten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Isparta'da ağabeyinin kullandığı kamyonetten düşüp arka tekerin üzerinden geçtiği 3 yaşındaki Mehmet Haluk K. hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 31.07.2023 - 11:01
Kamyonetten düşen 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
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Isparta'nın Keçiborlu ilçesinde dün saat 16.00 sıralarında H.A.K.'nin (19) kullandığı kamyonetin yan koltuğunda oturan sürücünün kardeşi Mehmet Haluk K., iddiaya göre kapıyı açınca yola düştü.

Kamyonetin arka lastiğinin üzerinden geçtiği Mehmet Haluk K. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri geldi.

Keçiborlu Devlet Hastanesi'ne götürülen Mehmet Haluk K., tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından H.A.K.’nin ifadesine başvuran jandarma, soruşturmayı sürdürüyor.


Isparta Kamyonet tekerlek

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