Trabzon'da bir kişi park halindeki kamyonetinde ölü bulundu

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir kişi, park halindeki kamyonetinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu.

AA
Yayınlanma: 27.07.2023 - 13:23
Trabzon'da bir kişi park halindeki kamyonetinde ölü bulundu
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Trabzon Akçaabat'a bağlı Aydın Mahallesi'nde park halindeki kamyonette M.E.'nin hareketsiz yattığını gören yurttaşlar, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, M.E'nin, silahla vurulmuş halde hayatını kaybettiğini belirledi.

M.E'nin cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Trabzon Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.


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