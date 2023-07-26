Çin'in ilk elektrikli kamyoneti uluslararası pazarlara doğru yola çıktı

Yayınlanma: 26.07.2023 - 17:57

Güncelleme: 26.07.2023 - 17:57

Volvo, Polestar, ZEEKr, Lotus gibi markaların bağlı olduğu ana şirket ve ortak sahibi Geely Group, bir yıldan biraz daha uzun bir süre önce Radar Auto adında yeni bir marka çıkardı.

"Çin'in ilk saf elektrikli açık hava yaşam tarzı markası" olarak etiketlenen Radar, ilk aracı olan RD6 EV kamyonetini piyasaya sürdü.

Radar, Çin'de kendi ar-ge ve elektrikli araç üretim tesislerine sahip tamamen bağımsız bir marka. Ancak Geely'nin kanatları altında faaliyet göstermeye devam ediyor ve bu da EV teknolojisine ve paylaşılan bileşenlere erişim sağlıyor.

Bu nedenle Radar RD6, ZEEKr 001 ve yaklaşmakta olan Polestar 4 elektrikli SUV coupe'nin de temelini oluşturan 'Sürdürülebilir Deneyim Mimarisi'ne (SEA) dayanıyor.

RADAR RD6 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Elektrikli kamyon 63 kW 400km menzil, 86 kW 550km menzil ve 100 kW 632km menzil sunan batarya paketleriyle geliyor. Gücünü ise 268 hp elektrik motordan alan RD6 EV, 284 Nm de tork üretiyor.

Şirket, şubat ayında amiral gemisi Radar RD6'nın teslimatlarını başlattıktan sonra, bunun Çin'de üretilen ilk kitlesel pazarı hedefleyen tamamen elektrikli kamyon olduğunu iddia etti.

Geely Group'un salı günü Twitter hesabından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:

"Geely'nin elektrikli kamyonetlerinin ilk ihracat partisi bugün Zibo Smart Fabrikası'ndan yola çıktı. Sorunsuz bir yolculuk!"

RADAR RD6 FİYATLARI

Elektrikli pikaplar söz konusu olduğunda, RD6 Çin'de son derece uygun fiyatlı. 63 kW'lik temel model 63 kW yaklaşık 25 bin dolar, 86 kW'lik model 28 bin dolar ve en üst seviye 100 kW'lik versiyon ise 32 bin dolardan başlıyor.

RADAR RD6 TÜRKİYE FİYATI

Aracın Türkiye'ye geldiğinde ise yüzde 54 Gümrük Vergisi yüzde 50 Özel Tüketim Vergisi ve yüzde 20 Katma Değer Vergisi ile yaklaşık olarak 1 milyon 871 bin liradan (69.300 dolar) başlaması bekleniyor. Türk Lirası'nın değer kaybının son aylardaki gibi devam etmesi durumunda ise yüzde 60'lık ÖTV'ye de tabi olması da mümkün.