Kamyonun altında kalan 8 yaşındaki Salih Mert öldü

Gaziantep'te, park halindeyken hareket eden kamyonun altında kalan Salih Mert Can (8), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

DHA
Yayınlanma: 13.09.2023 - 14:25
Kamyonun altında kalan 8 yaşındaki Salih Mert öldü
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Akdere Mahallesi'nde, dün akşam saatlerinde park halindeyken kendiliğinden hareket eden kamyon, sokakta oynayan ilkokul öğrencisi Salih Mert Can'ı altına aldı.

KURTARILAMADI

Durumu fark eden çevredekilerin ihbarı üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Salih Mert Can, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Ancak Can, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Salih Mert Can'ın cenazesi, otopsisinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

KAMYON SÜRÜCÜSÜ GÖZALTINDA

Boş bir arsaya girerek duran kamyonun ismi öğrenilemeyen sürücüsünün gözaltına alındığı olayla ilgili inceleme sürüyor.


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