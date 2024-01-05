Kan donduran 'dönerci' cinayeti: Dışarı çağırıp öldürdü!
Bingöl’de kimliği belirsiz bir kişi, iş yerinden dışarı çağırdığı dönerci Necati Kaya’yı tabancayla vurarak öldürdü.
Yenişehir Mahallesi İnönü Caddesi’ndeki bir dönercinin önünde, öğle saatlerinde kimliği belirsiz kişi, iş yeri sahibi Necati Kaya’yı dışarı çağırdı.
Şüpheli, dışarı çıkan Kaya’ya tabancayla ateş etti. Kaya, başına ve göğsüne isabet eden iki kurşunla yere yığılırken, şüpheli ise kaçtı.
KURTARILAMADI
İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından Bingöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kaya, kurtarılamadı.
Necati Kaya’nın cenazesi, otopsi için morga götürülürken, polis kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
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