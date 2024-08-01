Kan donduran olay: Kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:19

Güncelleme: 01.08.2024 - 17:19

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Akdam Mahallesi'nde meydana geldi.

Hacılar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aysel Tunalıoğlu, yaşadığı apartmanın bahçesinde beslediği yavru kedilerden birini, kafası kesilmiş olarak buldu.

Tunalıoğlu, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

BARTIN'DA DA KEDİ BAŞI BULUNMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir olay yaşanmıştı. Bartın'da bir binanın önünde kesilmiş kedi başı bulunmuştu.