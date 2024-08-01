Kan donduran olay: Kafası kesilmiş yavru kedi bulundu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde kafası kesilmiş yavru kedi bulundu.

DHA
Yayınlanma: 01.08.2024 - 17:19
Kan donduran olay: Kafası kesilmiş yavru kedi bulundu
Abone Ol google-news

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçedeki Akdam Mahallesi'nde meydana geldi.

Hacılar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Aysel Tunalıoğlu, yaşadığı apartmanın bahçesinde beslediği yavru kedilerden birini, kafası kesilmiş olarak buldu.

Tunalıoğlu, durumu polise bildirdi. İhbarla adrese gelen Hayvan Durum İzleme (HAYDİ) ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kayseri Hayvanları Koruma Derneği (KAYHAKDER) Başkanı Nilgün Uzel, konunun takipçisi olacaklarını belirtti.

BARTIN'DA DA KEDİ BAŞI BULUNMUŞTU

Öte yandan geçtiğimiz günlerde de buna benzer bir olay yaşanmıştı. Bartın'da bir binanın önünde kesilmiş kedi başı bulunmuştu.

 


Kayseri haberleri Yavru kedi haberleri kediler haberleri Kedi haberleri

İlgili Haberler

Boğaziçi Üniversitesi’nde korkunç olay: Kafası kesik yavru kedi bulundu

Boğaziçi Üniversitesi’nde korkunç olay: Kafası kesik yavru kedi bulundu
Yolda gördükleri yavru kediyi balkona fırlattılar: 2 çocuk gözaltında

Yolda gördükleri yavru kediyi balkona fırlattılar: 2 çocuk gözaltında
Kedi besleyen kardeşlere darp ve tehdit: Saldırganlar serbest kaldı!

Kedi besleyen kardeşlere darp ve tehdit: Saldırganlar serbest kaldı!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler