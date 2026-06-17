Kan donduran vicdansızlık! Caretta Carettanın ayağına parke taşı bağlayıp denize attılar

Kuşadası'nda yaşayan amatör balıkçılar Ahmet Şahin ve Haluk Turgut, saat 05.00 sıralarında tekneyle Davutlar Mahallesi'nden denize açıldı. Kıyıdan yaklaşık 80-900 metre uzaklaşan Şahin ve Turgut, suyun yüzeyinde çırpınan bir deniz canlısı fark etti. 2 balıkçı, bu canlının caretta caretta cinsi iribaş deniz kaplumbağası olduğunu fark etti. Arka sağ bacağına parke taşı bağlandığı için su yüzeyine çıkmakta zorlanan deniz kaplumbağası kurtarıldı.

'PARKE TAŞINI GÖRÜNCE GÖZLERİME İNANAMADIM'

Yaşadığı olayla ilgili büyük üzüntü duyduğunu belirten Ahmet Şahin, "Deniz kaplumbağasının ayağında kilit parke taşı bağlı olduğunu fark edince gözlerime inanamadım. Yaklaşık 2 saat boyunca arkadaşımla birlikte deniz kaplumbağasını tekneye çıkarmak için uğraştık. Başaramayınca Sahil Güvenlik ekiplerine haber verdik. Sonunda da ipi kesip, hayvanı kurtardık. Böyle bir vicdansızlığı kim yapar; gerçekten bilmiyorum. Vicdan sahibi hiç kimsenin bunu yapacağını sanmıyorum. Lütfen deniz canlılarına saygı duyup, koruyalım" dedi.