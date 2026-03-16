Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerin ardından Kanada hükümetinin Türkiye'deki depremzedelere tanıdığı geçici çalışma ve oturum izni süresi doluyor. Peki, Kanada vizelerini iptal mi ediyor? Kanada Türk depremzedelere verilen geçici oturum izinlerini iptal mi etti?
KANADA VİZELERİNİ İPTAL Mİ EDİYOR?
Evet, Kanada 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremi sonrası Türk depremzedelere verdiği geçici oturum izinlerini 2026 yılında uzatmadı.
KANADA TÜRK DEPREMZEDELERE VERİLEN GEÇİCİ OTURUM İZİNLERİNİ İPTAL Mİ EDİYOR?
Kanada, depremzedelere özel olarak sağladığı geçici oturum izinlerini yenilemeyerek fiilen iptal etmiş oldu. 2026 itibarıyla geçici oturum izni süresi dolan depremzedelerin Türkiye'ye dönmesi bekleniyor.