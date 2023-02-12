Kanadalı sismolog: Karada meydana gelen en büyük depremlerden biri

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 12:38

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 12:41

Kanada'daki Victoria Üniversitesi Yeryüzü ve Okyanus Bilimleri Fakültesinden Prof. Dr. Edwin Nissen, "yüzyılın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlere ilişkin konuştu.

En büyük depremlerin okyanuslarda meydana geldiğine işaret eden Nissen, "Bu depremleri kıyı kesiminde yaşayanlar hisseder ve karadaki depremlere göre daha az sallantı oluşur." ifadesini kullandı.

"DÜNYADA İLK 5'E YA DA 10'A GİREBİLİR"

Prof. Dr. Nissen, Türkiye'deki depremin karada meydana geldiğine dikkat çeken, şöyle konuştu:

"Bu, (7,7 büyüklüğündeki deprem) şimdiye kadar kaydedilen en büyük depremlerden biriydi. Belki dünyada karada meydana gelen depremlerde ilk 5'e ya da 10'a girebilir. Bu (karada meydana gelmesi) da depremin büyüklüğüyle en çok zarara sebep olan unsurlardan biriydi."

"BÖLGEDE, 1939'DAN SONRAKİ EN ÖLÜMCÜL DEPREM"

Nissen, Kuzey Anadolu Fayı'nda 1939'da meydana gelen ve 30 binden fazla kişinin ölümüne sebep olan depremin ardından bu büyük depremin, Türkiye'nin en ölümcül depremi olabileceğini belirtti.

Edwin Nissen, Doğu Anadolu Fayı'nda geçmişte meydana gelen depremlerin 6,8-7 civarında olduğunu hatırlataraki şunları söyledi:

"Aslında 6,8 büyüklüğü, ortaya çıkan enerji bakımından 7,8'lik depremden 30 kat daha küçük. 7,8 veya 6,8 büyüklüğündeki depremler arasında çok büyük bir fark var. Bu pek çok sismoloğun beklemediği büyük bir depremdi."

"BİNALARIN YAPISI, DEPREMİN GECE VE KIŞIN YAŞANMASI YIKICILIĞI ARTIRDI"

Sismologlar arasındaki "Depremler değil, binalar insanları öldürüyor" deyişe değinen Nissen, "Binaların yapısı, depremin gece yaşanması ve kışın ortasında meydana gelmesi bu depremi yıkıcı hale getirdi. Bunlar nedeniyle hayatını kaybedenlerin ve yaralıların sayısı yüksek" dedi.

"KIRILAN FAYIN UZUNLUĞU 300 KİLOMETRE OLABİLİR"

Türkiye'nin çoğunun Anadolu levhası üzerinde olduğunu ve bu levhanın kuzey ve güneyinde olanlar nedeniyle batıya doğru hareket ettiğini belirten Nissen, bu hareketin de depremlere neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Büyük bir deprem olduğunda kırılan fay hattının birkaç metre hareket etmesi beklenir. Hareket de depremin büyüklüğüne bağlı. 7,8 büyüklüğündeki bir depremde birkaç metre hareket beklenebilir. 6 büyüklüğündeki bir depremde bu yarım metre olabilir. Bu tamamen depremin büyüklüğüne göre değişir."

7,8'lik depremin uzun süreli bir deprem olduğuna dikkat çeken Nissen, kırılan fayın uzunluğunun yaklaşık 300 kilometre olabileceğini belirtti.

Ortalama hareketin de 3 metre civarında olabileceğine ve fay boyunca değişkenlik gösterebileceğine işaret eden Nissen, net sonuçların jeolog ve jeofizikçilerin uydu görüntüleriyle fay haritalarını hazırlamalarının ardından alınabileceğini kaydetti.

"ANADOLU LEVHASI BATIYA DOĞRU SIKIŞTIRILDI"

Irak, Suudi Arabistan, Ürdün, Umman, Basra Körfezi ve İran'ın güney kısımlarını kapsayan Arap levhasının tektonik açıdan Anadolu levhasını sıkıştırdığına işaret eden Nissen, bu levhanın kuzeye hareket etmesiyle Rusya, Avrupa ve Çin'i de kapsayan Avrasya levhasına doğru yaklaştığını söyledi.

Arap ve Avrasya levhaları arasında ise Türkiye'nin yani Anadolu levhasının sıkıştığını belirten Nissen, sözlerine şöyle devam etti:

"Bir bakıma (Anadolu levhası) batıya doğru sıkıştırıldı. Yani, Kuzey Anadolu Fayı ve Doğu Anadolu Fayı arasındaki her şey batıya doğru itildi. Bu hareket, her 100 yılda bir ya da 100 yıldan daha kısa sürede bunun gibi büyük depremlere sebep olabilir."