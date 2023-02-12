Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan kimdir, nereli, kaç yaşında? Övgün Ahmet Ercan eğitimi...

Yayınlanma: 12 Şubat 2023 - 10:34

Güncelleme: 12 Şubat 2023 - 10:34

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 2 deprem 10 ilde ağır yıkım yarattı. Deprem bilimci Prof. Dr. Ahmet Ercan açıklamaları ile gündeme geldi.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN KİMDİR?



Ercan, 15 Mart 1948'de Aydın Nazilli'de doğdu. Selânik kökenlidir. 1960'ta başladığı Nazilli Ortaokulu'nu 1963'te bitirdi. 1966'da Nazilli Lisesi'nden mezun oldu. Lise eğitimini tamamladıktan sonra üniversite eğitimi için İstanbul'a gitti. 1970'te İstanbul Üniversitesi Jeofizik-Jeoloji bölümünde lisans eğitimini tamamladı. 1970'te ABD'de Kaliforniya Stanford Üniversitesi'nde başladığı yüksek lisans-master eğitimini, 1973'te tamamlayarak mezun oldu. 1975'te Colorado School of Mines'da doktora eğitimini tamamladı. 1980'de ise Massachusetts Institute of Technology'de post doktora uzmanlığını tamamladı.

1975'ten günümüze İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Jeofizik Mühendisliği'nde, 2011'den beri Maltepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü'nde öğretim üyeliği yapmaktadır. 17 kitabı, 420 bilimsel yayını ve Türkiye sorunlarına yönelik 905 araştırma tasarımı vardır.

PROF. DR. ÖVGÜN AHMET ERCAN EVLİ Mİ?

Övgün Ahmet Ercan konsolos Nidzara Ercan ile evlidir.