Kanal çalışması sırasında işçi göçük altında kaldı!

Şanlıurfa'da kanal çalışması sırasında meydana gelen toprak kaymasında göçük altında kalan işçi kurtarıldı.

İHA
Yayınlanma: 30.12.2023 - 17:09
Kanal çalışması sırasında işçi göçük altında kaldı!
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Olay, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ilçede devam eden kanal çalışması sırasında göçük oluştu.

Yaşanan göçük sonrası bir işçi beline kadar göçük altında kaldı. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis, sağlık, AFAD, UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Ekiplerce yapılan çalışmada kurtarılan işçi, sağlık ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.


Şanlıurfa göçük İşçi

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