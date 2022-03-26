Kanal İstanbul için yeni ihale

26 Mart 2022 Cumartesi, 13:15

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Halkalı-Ispartakule arasındaki Kanal İstanbul Geçişi Demiryolu Hattı'nın inşaatı ile elektromekanik sistemlerinin temini ve yapımı işi için kontrollük, danışmanlık ve mühendislik hizmetleri için yeterli tecrübeye sahip adayları teklif vermek üzere ön yeterlik başvurusuna davet etti.

“BELLİ İSTEKLİLER ARASINDA” DAVET İLE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, ön yeterlik değerlendirmesi sonucu yeterliği tespit edilenler, şartnamede belirtilen kriterlere göre sıralanarak kısa listeye alınacak ve teklif vermeye davet edilecek. Davet edilecek isteklilerin katılımıyla 4734 sayılı kanunun 5'inci bölümünde yer alan hükümlere uygun olarak “belli istekliler arasında ihale usulü” ile ihale gerçekleştirilecek.

Ön yeterlilik değerlendirmesi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü'nde 12 Nisan 2022 tarihinde yapılacak.

İŞİN SÜRESİ 50 AY

İhale konusu iş kapsamında Halkalı-Ispartakule arası Kanal İstanbul Geçişi Demiryolu Hattının altyapı, üstyapı, elektrifikasyon, sinyalizasyon ve telekomünikasyon sistemlerinin kurulumu işleri ile ilgili tüm kontrollük, danışmanlık hizmetleri işleri yaptırılacak. İşin süresi başlama tarihinden itibaren 50 ay olarak belirlendi.

YERLİ VE YABANCI İSTEKLİLERE AÇIK

Ön yeterlik değerlendirmesine katılabilme şartları arasında; 7 milyon TL'den az olmamak üzere bankalarda kullanılmamış nakdi veya gayri nakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı gösteren banka referans mektubu yer alıyor.

Yapımla ilgili danışmanlık hizmet işlerinde son 15 yıl içinde 32 milyon TL tutarından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belge de isteniyor. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olacak. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemeyecek.

İNŞAAT İHALESİ İPTAL EDİLMİŞTİ

Bakanlık, danışmanlık hizmeti alacağı demiryolu hattının inşaatı için 2021 yılının haziran ayında pazarlık usulü ile “ivedi” ihale düzenlemişti.

İhaleyi 3 milyar 111 milyon 362 bin TL'lik teklifin sahibi Gülermak-Yapı ve Yapı-Taşyapı iş ortaklığı kazanmıştı.

Ancak ihale Danıştay 13. Daire tarafından hukuka aykırı bulunarak iptal edilmişti. İhalede gerekli açıklık ve rekabetin sağlanmadığı, “ivedilik” şartını taşımadığı belirtilmişti.