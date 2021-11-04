04 Kasım 2021 Perşembe, 09:06

AKP’li Başakşehir Belediye Meclisi, Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen teklife göre, mülkiyeti belediyeye ait olan toplam 39 bin 197 metrekare büyüklüğünde iki araziyi “belediyeye gelir sağlamak için” satışa çıkaracak. Komisyondan geçen ve bugün de belediye meclisinde AKP’li ve MHP’li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edilmesi beklenen teklifle, Kanal İstanbul Projesi’ne komşu olan araziler, kapalı teklif usulüyle, “arsa satışı” veya “hasılat paylaşımlı arsa satışı” yöntemiyle satılacak.

Tatarcık Mahallesi’nde bulunan ve satışa çıkarılacak arazilerden birinin 7 bin 807 metrekare büyüklüğünde olduğu ve bir diğer arazinin ise 31 bin 370 metrekare büyüklüğünde olduğu belirtildi. İki arazinin de imar planlarında “gelişme konut alanı” statüsünde olduğu bildirildi.

HEM SATIP HEM ALIYORLAR

BirGün'den İsmail Arı'nın haberine göre, iki değerli arazisini satışa çıkaran AKP’li belediye, Güvercintepe Mahallesi’nde bulunan 590 metrekare büyüklüğündeki bir araziyi ise satın alacak. Arazinin “bölge halkının müşterek ihtiyaçlarının karşılanması” amacıyla satın alınacağı öne sürülürken arazinin sahibine ne kadar ödeme yapılacağı ise açıklanmadı.

ARSALARA GÖZ DİKTİLER

Başakşehir Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Beyzade Kayabaşı, BirGün’e yaptığı açıklamada, “Kanal İstanbul Projesi’ni yapamayacaklar; ama Başakşehir Belediyesi’nin beton şehir için arsa satışları hız kesmeden devam ediyor” ifadelerini kullandı.

Başakşehir Belediye Başkanlığı’nın AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Tasarruf Genelgesi’ne de uymadığını belirten CHP’li Kayabaşı şunları söyledi: “Tasarruf Genelgesi’nde ‘gerekmedikçe satış yapmayın, ağırlama giderlerinden kaçının’ denmesine rağmen belediye başkanlık makamı bu genelgenin zıttını yapıyor. Her yıl bütçesini planlayamayıp yüzde 70 oranında devasa sapmalarla bütçesini gerçekleştiren Başakşehir Belediyesi, gözünü Kanal İstanbul güzergâhındaki arsalara dikti.”

RANTIN KARŞISINDAYIZ

Daha önce yine aynı bölgedeki 8,3 hektarlık alanın statüsünün değiştirilmek istendiğini hatırlatan Kayabaşı, “İki ay önce ‘lojistik bölge’ tanımlı bu alanın ‘kentsel ve yerleşik alan’ fonksiyonuna dönüştürülmesi kararına ilişkin CHP Meclis grubumuz adına Avukat Eda Kurt’un açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı verilmişti. Bu gelişmenin hemen ardından aynı bölgede toplamda 39 bin 177 metrekare olan iki arazi satılmak isteniyor. Yurttaşların geleceği olarak arazilerin satışına ilişkin teklifi CHP Meclis Grubu olarak komisyonda kabul etmedik, mecliste de kabul etmeyeceğiz. Kanal İstanbul Projesi’nin ve bu projeyi şimdiden ranta çevirmeye çalışan anlayışın karşısındayız.” ifadelerini kullandı.

ARAZİ SATIŞLARINA HIZ VERDİLER

İstanbul’da yalnızca son haftalarda AKP’li Bağcılar ve Üsküdar Belediyesi de milyonlarca lira değerindeki kupon arazilerini satışa çıkardı. Bağcılar Belediyesi, Basın Ekspres Yolu güzergâhında bulunan, bölgenin imar durumu nedeniyle son derece değerli olan arsasını satma kararı aldı. Söz konusu arazi “prestij hizmet alanı” statüsünde ve arazinin üzerine AVM yapma olanağı bulunuyor. Belediye, arsa için 116 milyon 794 bin TL muhammen bedel belirledi. Üsküdar Belediyesi ise Altunizade Mahallesi’nde yer alan bin 43 bin metrekare büyüklüğündeki arazisini 11 Kasım’da ihaleyle satacak. “Turistik tesis alanı” statüsündeki kupon arazi için 30 milyon 897 bin TL muhammen bedel (en düşük bedel) belirlendi. Satışa çıkarılan arazinin üzerinde şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi İSPARK tarafından işletilen bir otopark bulunuyor.