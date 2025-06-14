Kanaldan HÜDA PAR çıktı: Kanal İstanbul ihalelerinde HÜDA PAR bağlantısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul güzergahında inşaat hareketliliği başladı. Kanal İstanbul güzergâhındaki Sazlıbosna çevresinde İSKİ’nin “kaldırılması” kararına uyulmadan inşaatı sürdürülen TOKİ konutlarının ihalelerinden 3’ünü alan şirketlerin HÜDA PAR’lı iş insanlarıyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı. Söz konusu şirketlerin kurucu ve ortakları arasında bulunan Refik Taştimur; 2024 yerel seçimlerinde HÜDA PAR’ın Adana Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olan ve Hizbullahçı faaliyetleriyle bilinen Salih Demir’in çalışma ekibindeydi.

İktidarın İstanbul’daki CHP’li belediyelere yönelik sürdürdüğü operasyonlarla “Kanal İstanbul” projesi yeniden tartışma konusu oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında belediye başkanı tutuklanan ilçelerin Kanal İstanbul hattında bulunması dikkat çekmişti.

TOKİ İSKİ UYARISINA UYMADI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun 23 Mart’ta tutuklanmasının ardından Kanal İstanbul’un ana hattı olan Başakşehir’deki Sazlıdere Barajı’nın çevresinde ise TOKİ tarafından 24 bin konutluk inşaat başlanmış, inşaat kapsamında 28 ayrı ihale verilmişti. İSKİ ise inşaatın “Su Havzalarını Koruma Yönetmeliği”ne uymadığı gerekçesiyle kaldırılması için 23 Mayıs’a kadar süre vermişti. Ancak TOKİ, İSKİ’nin kararına karşın inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

TOKİ’NİN HAFRİYATINDAN HÜDA PAR ÇIKTI

İSKİ’nin kararına uymayan inşaatın ihalelerinin bir bölümünün HÜDA PAR’lı iş adamlarına verildiği ortaya çıktı. İnşaatın 28 ihalesinden Saraybosna güzegâhındaki 3’ünü 6 milyar 745 milyon 480 bin TL’ye Prestij Yaşam İnşaat Turizm Sağlık Gıda Petrol Sanayi Ticaret A.Ş. aldı. Prestij Yaşam’ın 3 ihaleden 2’sinde İFAM İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti., 1’inde ise Adana Üstyapı İnşaat Emlak Konut ve Ticaret A. Ş. ortaklığı bulunuyor. Söz konusu üç şirketin kurucuları ve ortakları arasında ise HÜDA PAR’lı iş insanları olduğu bilinen Refik Taştimur ile Rıdvan Taştimur bulunuyor.

ŞİRKETLER BİRBİRLERİYLE BAĞLANTILI KURULDU

Prestij Yaşam’ın kuruluşunun ortaklarından Refik Taştimur yer aldı. Refik Taştimur Eylül 2020’de bu şirketteki hissesinin tümünü başka birisine devretti. Rıdvan Taştimur ise Ağustos 2019’da İFAM’ın tek sahibiyken, İFAM’a bağlı olarak Adana Üstyapı’yı kurdu. Bunun ardından Rıdvan Taştimur, İFAM’daki bütün hisselerini 2022’de başka birisine sattı. Adana Üstyapı’nın hisseleri ise halen İFAM’da bulunuyor.

HİZBULLAHÇI ADAYLA SEÇİM ÇALIŞMASI

Taştimurların yakın zamanda HÜDA PAR’da da hareketli siyasi çalışmaları oldu. Bu kapsamda; Rıdvan Taştimur, 31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden HÜDA PAR Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Salih Demir’in siyasi çalışmalarında sahada görev aldı. O dönem sosyal medya hesabından Rıdvan Taştimur; “Ailemizden HÜDA PAR’a Adana’da en az 70 oy. Son 3 gün hedef 90 oy en az. Her evden HÜDA PAR’a bir oy” diye çağrı yaptı. Gazetemiz Cumhuriyet, Salih Demir’in adaylığını 12 Şubat 2024’te “Hizbullahçılar vitrine çıkıyor” başlığıyla gündeme getirmişti. Söz konusu haberde Demir’in Hizbullah terör örgütü mensuplarını ve sempatizanlarını bir araya getirerek örgütsel birleşmeyi sağlamak” ve “Hizbullah’ın yayın organı İnzar dergisinin dağıtımını yapmak” suçlarından 2012’de Yargıtay tarafından kapatılan Mustazaf-Der’in kapatılmasına kadar Mersin Tarsus ilçe başkanlığını yürüttüğü ve birçok defa Hizbullahçılık çalışmalarından gözaltına alındığı anlatılıyordu.

HÜDA PAR’LI AİLE

Refik Taştimur’un ise sosyal medya hesabından HÜDA PAR etiketli, “Cezaevlerinin yapılmasını istemiyoruz, harama giden, fuhuşa giden yolları kapattığınız zaman vallahi cezaevlerine ihtiyaç kalmayacaktır” paylaşımları yapması dikkat çekti. Taştimurların akrabası Şefik Taştimur'un ise 2018 genel seçimlerinde HÜDA PAR’dan Muş Milletvekili adayı olduğu biliniyor.





DEPREM BÖLGESİNDE DE VARLIKLARINI GÖSTERDİLER

İktidarın Kanal İstanbul projesinde HÜDA PAR ayrıntılarıyla gündeme gelen şirketler 6 Şubat depremlerinin ardından deprem bölgesindeki inşaat çalışmalarında da olduğu saptandı. Söz konusu şirketler; depremin ardından Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya ve Adana’da toplam değeri 11 milyar 741 milyon 732 bin TL tutan 5’ini İFAM, 1’er tanesini Prestij Yaşam ile Adana Üstyapı olmak üzere toplam 7 ihaleyi ortaklaşa aldı.