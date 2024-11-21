Kanalizasyon çalışması yaparken tarihi buldular: Gelibolu'da patlamamış 50 top mermisi bulundu

Yayınlanma: 21.11.2024 - 09:19

Güncelleme: 21.11.2024 - 14:12

Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde Çanakkale Savaşı’nın yaşandığı kahraman Mehmetçiğin düşmana geçit vermeyerek ‘Çanakkale Geçilmez’ destanını yazdığı Gelibolu Yarımadası’nda 109 yıl geçmesine rağmen savaşın izleri gün yüzüne çıkmaya devam ediyor.

Gelibolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından kanalizasyon yenileme çalışmaları sırasında Çanakkale Savaşları’na ait olduğu düşünülen 50 patlamamış top mermisi bulundu.

AYRINTILI İNCELEME YAPILACAK

İhbar üzerine gelen jandarma ekipleri, bölgede güvenlik önlemi aldı. Top mermileri Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı’na teslim edilmek üzere güvenli bölgeye sevk edildi. Yapılacak ayrıntılı incelemenin ardından top mermilerinin kaç yıllık ve kimlere ait olduğu tespit edilecek.