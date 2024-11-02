Altyapı çalışmasında top mermisi bulundu!
Bursa'nın İnegöl ilçesinde altyapı çalışması nedeniyle yapılan kazıda top mermisi bulundu.
Olay, saat 18.00 sıralarında İnegöl'ün Kırsal Olukman Mahallesi’nde meydana geldi. Muhtarlık tarafından ev gideri için iş makinesiyle yapılan kazı sırasında topraktan top mermisi çıktı.
Mermiyi gören mahalle muhtarı Yıldıray Mutlu’nun ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi.
Ekipler, olay yerinde çevre güvenliğini aldı.
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