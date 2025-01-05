Kanalizasyon çalışmasında insan kemikleri!

Burdur'da İl Özel İdare ekiplerinin kanalizasyon hattı çalışması sırasında insan kemikleri bulundu. Polis ekipleri bölgede çalışma başlattı.

Kanalizasyon çalışmasında insan kemikleri!
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DHA
Yayınlanma: 05.01.2025 - 14:55

Burdur merkeze bağlı Bahçelievler Mahallesi'ndeki öğretmenevinin bahçesinde İl Özel İdare ekipleri tarafından yapılan kanalizasyon hattı çalışmalarında, insan kemikleri bulundu.

Kazı sırasında kemikleri fark eden ekipler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi.

Ekipler, etrafını şeritle çevirdikleri bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

"GAYRİMÜSLİMLERE AİT MEZARLIK ALANI"

Burdur tarihi üzerine araştırmalar yapan eski Burdur Belediye Başkanı Sebahattin Akkaya, bölgenin kentte yaşayan gayrimüslimlere ait mezarlık alanı olduğunu belirtti.


Etiketler: #Burdur #kanalizasyon #kemik

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