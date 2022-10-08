Kandil programında ilginç anlar: Yukarı çıkıp cami cemaatine bağırdı

08 Ekim 2022 Cumartesi, 14:44

Zonguldak merkezindeki Uzun Mehmet Camisi'nde, 7 Ekim Cuma günü düzenlenen Mevlid Kandili programında, caminin üst katındaki korkuluklara yaslanan kadın, iddiaya göre cemaate doğru bağırıp, hakaret etti.

Daha sonra camiden uzaklaşan kadın, polis ekiplerince yakalanıp, gözaltına alındı.

EMNİYET'TEN AÇIKLAMA

İl Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan yazılı açıklamada, "Mevlid Kandili münasebetiyle ilimiz Uzun Mehmet Camisinde düzenlenen program esnasında saat:19.35 sıralarında Ö.D isimli şahıs cami içerisine ayakkabıları ile girerek cami içerisinde bulunan cemaate hakaret etmiştir. Ö.D isimli şahıs olay akabinde yakalanmış yapılan incelemede şahsın Samsun ve İstanbul İlinde Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesinde tedavi gördüğü anlaşılmıştır. Şahıs ile ilgili Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik veya Aşağılama (TCK 216) SKM Suçundan adli işlemler başlatılmış olup günün nöbetçi savcısı talimatı ile gözaltına alınmış 08.10.2022 günü Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığına intikali sağlanacaktır" denildi.