Hollanda'ya kaçırılan kitabenin, dedesinin yaptırdığı camiye ait olduğunu tesadüfen öğrendi
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Şile Bozgoca Camii Kitabesi'ni Hollanda'da bir müzayede evinde bularak, Türkiye'ye getirilmesini sağlayan araştırma ekibinde, camiyi yaptıran El Hacı İbrahim Zade Hurşit Bey'in torunu İstanbul İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nde görevli Ayşin Deniz Kuru da yer aldı. DHA'ya konuşan Ayşin Deniz Kuru, "Ailem, çok heyecanlandı. Büyük dedem, İbrahim Zade Hurşit dedeyi hatırlıyordu. 3 yıl önce rahmetli oldu ancak çok önem verirdi. Keşke o da görebilseydi. Büyük amcam ve halam buraya gelip, ziyaret edecekler. Ömürleri boyunca başlarına gelebilecek en heyecanlı şey. Her ikisinin de anlattığı bir şey var; Kitabenin balıkçıların birkaç yıl konakladığı dönemde yerinden alındığını düşünüyorlar" dedi.