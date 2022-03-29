Kandilli açıkladı: Bahar ve yaz ayları nasıl geçecek?

29 Mart 2022 Salı, 13:36

Çetin geçen kış mevsimini geride bırakıyoruz. Düşük hava sıcaklıkları, kar yağışı derken bahar geldi. Ancak mart bir bahar ayı olsa da kışı aratmadı. Mart boyunca soğuk hava ve yoğun kar yağışı kendini iyiden iyiye hissettirdi. Nisan ayıyla birlikte Türkiye genelinde hava sıcaklıklarının artması bekleniyor.

Bahar ve yaz ayları meteorolojik bakımdan nasıl geçecek? Türkiye'yi sıcak ve kurak aylar mı yoksa serin ve yağışlı günler mi bekliyor? Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek bugünkü analizlerle bahar ve yaz ayları için yapılan mevsimsel iklim tahminlerini TRT Haber’le paylaştı.

Bahar ve yaz aylarında sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceğini ifade eden Tek, “Bu, sıcak hava dalgalarına biraz daha maruz kalacağımızın işareti. Yağışlar açısından ise özellikle nisan ayında azalmalar görülecek. Diğer aylarda özellikle Doğu Anadolu ve Batı Karadeniz’de yağışlar ortalamaların altında seyredecek. Yurdun batı bölgelerinde, Ege ve Marmara’da ise mevsim normallerine yakın yağışlar görülecek” diyor.

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı Adil Tek, Türkiye genelinde ay ay görülmesi beklenen hava sıcaklığı ve yağış tahminleri için ise şunları anlatıyor:

NİSAN SICAK GEÇECEK

“Nisan ayında yağışlar yurt genelinde ortalamanın altında. Özellikle Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kuraklık hakim. Marmara Bölgesi ve Doğu Karadeniz’de ise mevsim normallerinde yağışlar bekleniyor. Nisanda sıcaklıklar ise mevsim normalleri ve üzerinde olacak. Özellikle Doğu Anadolu ve Marmara’nın doğusu, Batı Karadeniz, Ege Bölgesi ve iç kesimlerde sıcaklıklar biraz daha ortalamanın üzerine çıkıyor. Son 30 yılın ortalamasına göre yukarı değerlere çıkmış olacak”

MAYIS'TA KONVEKTİF YAĞIŞLAR GÖRÜLECEK

“Mayısta aşırı yağışlar yok. Mevsim normalleri civarında yağış bekleniyor. Doğuda yağışlar ortalamanın altında kalırken Ege Bölgesi’nde iç kesimler daha fazla yağış alacak. Ağırlıklı olarak konvektif yağışlar gözüküyor. Hava sıcaklığı ise mevsim normallerinin biraz üstünde görülecek. Ancak zaman zaman mevsim normalleri değerlerinde seyretmesi de bekleniyor. Doğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıklar ortalamaların üzerine çıkacak”

HAZİRAN'IN KURAK GEÇMESİ BEKLENİYOR

“Haziranda özellikle Marmara’nın güneyinde ve yine yurdun doğusunda kuraklık görünüyor. Değerler mevsimsel ortalamaların altında kalıyor. Sıcaklıklar ise haziranda yine ortalamaların üzerine çıkıyor. Doğu Anadolu ve Güney Ege’de ortalamaların üzerinde sıcaklık değerleri görülecek”

TEMMUZ SICAK GEÇECEK

“Temmuzda yağışların yurdun geneline mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor. Sadece Batı Karadeniz’de ortalamaların altına düşüyor. Yaz aylarında zaman zaman görülen aşırı kuvvetli yağışlar şu an için pek fazla olamayacakmış gibi görünüyor. Hava sıcaklıklarının ise yurt genelinde ortalamalar ve üzeri değerlerde olması bekleniyor. Sıcak bir yaz aslında”

BAZI BÖLGELER KAVRULACAK

“Ağustosta yağışlar, Doğu Karadeniz’de biraz azalacak. Yurdun diğer bölgelerinde ise mevsim normallerinde seyredecek. Sıcaklıklar yine mevsim normallerinde seyretse de zaman zaman bazı bölgelerde normal değerlerin üzerine çıkacak”

EYLÜL NASIL GEÇECEK?

“Yağışlar Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz’de azalacak. Yurdun diğer kesimlerin mevsim normallerinde yağış alacak. Sıcaklıkların ise eylülde yurt genelinde mevsim normallerinde görülmesi bekleniyor”