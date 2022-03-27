Meteoroloji uyardı: Kuvvetli yağış ve kar geliyor

27 Mart 2022 Pazar, 20:07

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, Rize ve Artvin çevrelerinde bugün saat 23:00’ten itibaren başlaması beklenen yağmur ve kar yağışlarının yarın saat 09:00’a kadar etkili olacağının tahmin edildiği belirtildi.

ÇIĞ UYARISI

Meteoroloji’nin açıklaması şöyle:

“Rize ve Artvin çevrelerinde beklenen yağışların; 27.03.2022 Pazar gece saatlerden itibaren kıyı kesimlerde kuvvetli yağmur (21-50 kilogram/metrekare), rakımı 400-500 metre üzeri yerlerde kuvvetli rüzgarlarla birlikte yoğun kar (20 santimetre üzeri) şeklinde olması bekleniyor. Kar yağışlarıyla birlikte ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi, çığ tehlikesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.”