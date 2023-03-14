Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener'den İstanbul depremi uyarısı: Tehlike artan noktaları açıkladı

Yayınlanma: 14 Mart 2023 - 10:55

Güncelleme: 14 Mart 2023 - 11:10

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin ardından gözler olası İstanbul depremine çevrildi.

Marmara bölgesindeki riskli faylar üzerine tartışmalar sürerken, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Haluk Özener, enerjinin biriktiği yerleri açıkladı.

Milliyet'te yer alan habere göre Özener, Marmara Denizi’nde oluşacak büyük depremin İstanbul başta olmak üzere, Kocaeli, Tekirdağ, Yalova, Bursa, Sakarya, Balıkesir gibi kentleri de etkileyeceğini belirtti.

Özener, "Kuzey Anadolu Fay Zonu’nun bir parçası olan Kuzey kol, İzmit körfezi boyunca devam edip, Adalar önünden geçerek, Marmara Denizi Kuzeyinden Saroz Körfezi’ne ulaşıyor. Çınarcık Körfezi ile Marmara Adası arasında kalan kısımda gerçekleşen en son büyük deprem 1776 yılında meydana geldi. Bu fay zonunda önemli ölçüde sismik enerji birikiyor. İBB’nin kent genelinde hayata geçirdiği mikro bölgeleme çalışmaları var. Fay hattına ne kadar yakınsanız, depremden olumsuz etkilenme riskiniz o derece yüksek olacak. İstanbul için Marmara kıyısına komşu alanlar, Kuzeydeki yerleşim alanlarına göre daha riskli" dedi.