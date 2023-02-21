Kandilli Rasathanesi nerede? Kandilli Rasathanesi ne zaman kuruldu?
Yurttaşlar Kandilli Rasathanesi'ni araştırıyor. Peki, Kandilli Rasathanesi nerede? Kandilli Rasathanesi ne zaman kuruldu? Kandilli Rasathanesi'ne bağlı bölümler neler?
Yaşanan depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsügündem oldu. ''Kandilli Rasathanesi nerede? Kandilli Rasathanesi ne zaman kuruldu? '' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...
KANDİLLİ RASATHANESİ NEREDE?
Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır.
KANDİLLİ RASATHANESİ NE ZAMAN KURULDU?
Kandilli Rasathanesi, 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükûmeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla destekledi. 31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında hâlen bulunduğu yer olan Üsküdar'ın Kandilli mahallesine taşındı.
KANDİLLİ RASATHANESİ'NE BAĞLI BÖLÜMLER NELER?
Kandilli Rasathanesi, kampüsünde yer alan aşağıdaki bölümler, laboratuvarlar ve diğer tesislerden oluşmaktadır:
Bölümler
Deprem mühendisliği
Jeodezi
Jeofizik
Laboratuvarlar
Astronomi
Jeomanyetizma
Meteoroloji
Optik
Diğer tesisler
Kandilli Deprem Müzesi
Ulusal Deprem İzleme Merkezi
Manyetik İzleme İstasyonu
Jeodezi ve Manyetik İzleme İstasyonu
Afete Hazırlık Eğitim Birimi
Güneş Kulesi
Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü
Telekomünikasyon ve Bilişim Araştırma Merkezi
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