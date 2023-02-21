Yayınlanma: 21 Şubat 2023 - 18:44

Güncelleme: 21 Şubat 2023 - 18:44

Yaşanan depremlerin ardından Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsügündem oldu. ''Kandilli Rasathanesi nerede? Kandilli Rasathanesi ne zaman kuruldu? '' soruları sıklıkla aratılıyor. İşte ayrıntılar...

KANDİLLİ RASATHANESİ NEREDE?

Kandilli Rasathanesi, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde bulunmaktadır.

KANDİLLİ RASATHANESİ NE ZAMAN KURULDU?

Kandilli Rasathanesi, 1868 yılında Rasathane-i Amire adıyla kuruldu. Fransız hükûmeti, rasathanenin kuruluşunu hava tahminlerinin telgrafla diğer merkezlere iletilmesi amacıyla destekledi. 31 Mart Vakası (12 Nisan 1909) sırasında tahrip edildi ve Maçka'ya taşındı. Matematikçi hem de din adamı Fatin Hoca (Gökmen) tarafından 1911 yılında hâlen bulunduğu yer olan Üsküdar'ın Kandilli mahallesine taşındı.

KANDİLLİ RASATHANESİ'NE BAĞLI BÖLÜMLER NELER?

Kandilli Rasathanesi, kampüsünde yer alan aşağıdaki bölümler, laboratuvarlar ve diğer tesislerden oluşmaktadır:

Bölümler

Deprem mühendisliği

Jeodezi

Jeofizik

Laboratuvarlar

Astronomi

Jeomanyetizma

Meteoroloji

Optik

Diğer tesisler

Kandilli Deprem Müzesi

Ulusal Deprem İzleme Merkezi

Manyetik İzleme İstasyonu

Jeodezi ve Manyetik İzleme İstasyonu

Afete Hazırlık Eğitim Birimi

Güneş Kulesi

Biyomedikal Mühendisliği Enstitüsü

Telekomünikasyon ve Bilişim Araştırma Merkezi































