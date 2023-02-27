Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener: Böyle depremler olacaktır

Yayınlanma: 27 Şubat 2023 - 13:48

Güncelleme: 27 Şubat 2023 - 13:51

Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremlerin ardından bölgede artçı sarsıntılar sürerken, merkez üssü Malatya'nın Yeşilyurt ilçesi olan 5,6 bir deprem yaşandı.

Depreme ilişkin açıklama yapan Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bu büyüklükteki artçı depremlerin süreceğini belirterek, hasarlı binalardan uzak durulması gerektiği konusunda uyardı.

"ARTÇILARIN 1 YIL BOYUNCA DEVAM EDECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİK"

Prof. Dr. Haluk Özener, artçı sarsıntıların süreceğini belirttiklerini hatırlatarak, şunları söyledi:

"Daha önceden de ifade etmiş olduğumuz gibi 7,7 ve 7,6'lık iki tane çok büyük deprem oldu. Bu depremlerin artçılarının haftalar, aylar boyunca hatta 1 yıla varacak suretle devam edeceğini söylemiştik. Bunların büyüklüklerinin 5,6 civarı olması gayet doğal olduğu sonucunu işaret etmiştik. Bu deprem de onlardan bir tanesi, Malatya civarında olan bir deprem. Böyle depremler olacaktır. Vatandaşlarımızın teyakkuzda bulunmaları olabildiğince sakin kalarak hasarlı binalarına girmeden durmalılar. Bu depremleri maalesef yaşayacağız. Arkadaşlarımız her depremden sonra peş peşe otomatik çözümlemeden detay alıyor. Detay aldıktan sonra netleştikten sonra tuşa basarak bilgiyi yolluyor."