Kandıra sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı

Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:20

Güncelleme: 07.07.2023 - 15:28

Kocaeli Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.