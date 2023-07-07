Kandıra sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.

AA
Yayınlanma: 07.07.2023 - 15:20
Kandıra sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı
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Kocaeli Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.

Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.


Kandıra

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