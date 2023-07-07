Kandıra sahillerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle hafta sonu denize girmek yasaklandı
Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle hafta sonu plajlarda denize girilmesine izin verilmeyecek.
Kocaeli Kaymakamlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 8 Temmuz Cumartesi ve 9 Temmuz Pazar günleri ilçede beklenen elverişsiz hava ve deniz koşulları sebebiyle tüm plajlarda denize girmek yasaklandı.
Vatandaşlardan yasağa uymaları ve denize girmemeleri istendi.
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