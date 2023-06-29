Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı

Sakarya'nın Karadeniz'e sahili olan Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinde hava şartları nedeniyle denize girmek yasaklandı.

AA
Yayınlanma: 29.06.2023 - 15:07
Sakarya'da olumsuz hava koşulları nedeniyle denize girmek yasaklandı
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Sakarya'nın Karasu, Kocaali ve Kaynarca ilçelerinin sahil kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren rüzgar ve yağış etkili oluyor.

Sahillerde görev yapan Büyükşehir Belediyesi cankurtaran ekipleri, 3 ilçenin kaymakamlıklarınca alınan karar gereği yurttaşların denize girmelerine müsaade etmiyor.

Cankurtaran kulelerinde bayraklar kırmızıya dönerken ekipler, tatilcileri güvenli alanlara yönlendiriyor.

Kurban Bayramı'nın ilk günü, tatil dolayısıyla ilçeyi tercih eden ziyaretçilerin yoğunluk oluşturduğu Karasu sahillerinde, bugün olumsuz havanın etkisi ve yasak kararıyla sakinlik hakim oldu.


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