‘Kanepeden düştü’ dediler, cinayet çıktı: 3 kişi gözaltında

Olay, Gürler Mahallesi İstiklal Caddesi üzerindeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali Osman Topuz (42) ile arkadaşları C.D. (47), L.S. (32) ve M.U. (33) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Topuz, kafasına ve vücuduna aldığı sopa darbeleriyle ağır şekilde yaralandı.

Şüpheliler, durumu gizlemek amacıyla Topuz’un telefonundan 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak "kanepeden düştü" ihbarında bulundu.

İhbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde, Topuz’un hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümün "şüpheli" bulunması üzerine olay yerine polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Topuz’un cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin teknik ve fiziki takibi sonucu, olayla bağlantılı olduğu belirlenen aralarında 1 kadının da bulunduğu 3 şüpheli gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.