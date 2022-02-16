Kanlı Pazar'ın 53. yılı: TÜSTAV görüntüleri paylaştı
Türkiye siyasi tarihine 'Kanlı Pazar' olarak geçen saldırıda iki işçi öldürülürken yüzlerce kişi de yaralanmıştı. TÜSTAV eylemden görüntüleri paylaştı.
Türkiye Sosyal Tarih Araştırma Vakfı (TÜSTAV), 16 Şubat 1969'da Emperyalizme ve Sömürüye Karşı İşçi Yürüyüşü olarak Beyazıt'ta başlayan ve Taksim'de kolluk kuvvetleri ile gericilerin saldırısıyla Kanlı Pazar'a dönüşen eylemden görüntüleri paylaştı.
NE OLMUŞTU?
16 Şubat 1969 tarihinde ABD donanmasına bağlı 6. Filo’yu protesto etmek için devrimci gençler tarafından Beyazıt Meydanı’nda bir protesto mitingi düzenlendi. Ancak gerici ve faşist odakların günler öncesinden hedef gösteren yayın ve propaganda yapmaları üzerine eylemler kana bulandı.
Mitinge yapılan saldırıda Türkiye İşçi Partisi (TİP) üyesi Ali Turgut Aytaç ve işçi Duran Erdoğan, bıçaklanarak katledildi. Saldırılarda yaklaşık 200 kişi de yaralandı.
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