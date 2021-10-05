'6. Filo'yu hatırlattılar: İsmail Kahraman, şeriat isteyenlerin sözcülüğünü yapmaktadır

05 Ekim 2021 Salı, 15:59

Anayasa değişikliği tartışmalarına “Değişmez maddeler anayasaya konmamalıdır. Milletin isteği halinde değiştirilebilir” diyerek katılan Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanvekili ve eski TBMM Başkanı İsmail Kahraman'a bir tepki de komünistlerden geldi.

Türkiye Komünist Hareketi (TKH) tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsmail Kahraman'ın bu sözleriyle Türkiye'de şeriat isteyenlerin sözcülüğünü yaptığına dikkat çekilerek laikliğe sahip çıkma çağrısında bulunuldu.

Açıklamada, Kahraman'ın tarihe 'Kanlı Pazar' olarak geçen olayın yaşandığı ve kendisinin de Milli Türk Talebe Birliği'nin (MTTB) başkanı olduğu dönemdeki rolü hatırlatılarak "Amerikan emperyalizminin 6. Filosuna karşı mücadele eden yurtsever 68 gençliğinin karşısında duran, Amerikan askerlerini törenle karşılayan ve Amerikan gemisine secde ederek namaz kıldıran kişi İsmail Kahraman’ın ta kendisiydi" denildi.

"ALIŞMIYORUZ, KANIKSAMIYORUZ, KORKMUYORUZ…LAİKLİĞE SAHİP ÇIKALIM!" başlıklı açıklamanın tamamı şöyle:

"TBMM Eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi İsmail Kahraman Anayasa’nın ilk dört maddesi hakkında açtığı tartışmayla ilgili ağzındaki baklayı çıkardı. Kahraman, dindar bir Anayasa yapılması ve Anayasa’dan laikliğin çıkartılması gerektiğini söyledi.

İsmail Kahraman, ülkemizi cemaat ve tarikatların pençesine atan AKP iktidarının bir parçasıdır ve onlar adına konuşmaktadır.

İsmail Kahraman, AKP’nin siyasi ofisi olarak çalışan, hayatın her alanını dinselleştirmek için uğraşan Diyanet İşleri Başkanlığı’nın ağzından konuşmaktadır.

İsmail Kahraman, AKP ile birlikte iktidara yerleşip sonrasında kanlı bir darbe girişimine imza atan FETÖ’nün zihniyetiyle konuşmaktadır.

İsmail Kahraman, bu sözleriyle Türkiye’nin şeriatla yönetilmesini isteyenlerin sözcülüğünü yapmaktadır.

İsmail Kahraman’ın geçmişini unutmadık: Amerikan emperyalizminin 6. Filosuna karşı mücadele eden yurtsever 68 gençliğinin karşısında duran, Amerikan askerlerini törenle karşılayan ve Amerikan gemisine secde ederek namaz kıldıran kişi İsmail Kahraman’ın ta kendisiydi.

İsmail Kahraman’a ve tüm gericilere inat laikliğe sahip çıkıyoruz!

Taliban dostları kaybedecek, aydınlık Türkiye kazanacak!"