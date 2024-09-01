Kanser hastası, taburcu olduğu hastanenin karşısındaki otomobilinde ölü bulundu

Antalya'da bir kanser hastası tedavi gördüğü hastaneden taburcu olduktan sonra hastanenin karşısındaki otomobilinde ölü bulundu.

DHA
Yayınlanma: 01.09.2024 - 16:03
Kanser hastası, taburcu olduğu hastanenin karşısındaki otomobilinde ölü bulundu
Abone Ol google-news

Antalya'da, kanser tedavisi gören Ünal Emin Paktaş (71), 30 Ağustos günü taburcu olduğu hastanenin karşısında park halindeki otomobilinde ölü bulundu. Paktaş'ın daha önce ilik nakli olduğu da öğrenildi.

Olay, saat 12.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yıldız Mahallesi Çakırlar Caddesi’nde meydana geldi. Kanser tedavisi için Muğla Fethiye'den sık sık Antalya'ya gelen kan kanseri hastası Ünal Emin Paktaş, 30 Ağustos'ta tedavi olduğu özel hastaneden taburcu edildi. Kontrol için Fethiye'ye gidip geri gelmek yerine 48 JA 683 plakalı otomobilinde kalan Paktaş'ı aracın arka koltuğunda hareketsiz görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Kısa sürede gelen sağlık ekibi, Ünal Emin Paktaş'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri, otomobil ve çevresine güvenlik şeridi çekti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Ünal Emin Paktaş'ın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Polis ekipleri Paktaş'ın eşine ulaşarak durumu haber verdi. Ünal Emin Paktaş'ın daha önce tedavisi kapsamında ilik nakli olduğu da öğrenildi. 


kanser haberleri kanser tedavisi haberleri

İlgili Haberler

Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı

Kanser ağrılarına dayanamayan emekli polis memuru intihara kalkıştı
Aileler dikkat: Çocuğunuz her gün şekerli içecek tüketirse kolon kanseri riski yüzde 32 artabilir

Aileler dikkat: Çocuğunuz her gün şekerli içecek tüketirse kolon kanseri riski yüzde 32 artabilir
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler