Kanun Hükmü’nün gösterimi bir kez daha engellendi

Yayınlanma: 03.10.2024 - 22:08

Güncelleme: 03.10.2024 - 22:36

"Kanun Hükmü" belgesel filminin yönetmeni Nejla Demirci’ye valilik tarafından yapılan tebligatta örgütlerin KHK’lar üzerinden belgesel çekerek, propaganda ve algı oluşturma faaliyetlerine devam ettiği, mağdur edebiyatı yaptıkları öne sürüldü.

Valilik, "'Kanun Hükmünde belgeselinin milli birlik ve beraberliği zedeleyici, halkın farklı özelliklere sahip bir kesimini diğer kesimine karşı kin ve düşmanlığa tahrik ettiğini belirterek, provokatif nitelikte bir yapım olarak tanımlayarak riskli ve tehlike arz ettiği değerlendirilmiştir” ifadesini kullanarak, gösterim yasağını gerekçelendirdi. Valilik yasaklama gerekçesi olarak ayrıca Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Filmlerini Değerlendirme ve Sınıflandırma Kurulu’nun "içeriğinde kamu düzeni, küçüklerin ve gençlerin ruh sağlığının korunması ve Anayasa ilkeleri doğrultusunda ticari dolaşıma ve gösterime sunulmasının uygun olmadığına dair" kararını ortaya koydu.

Özgür Portakal Film Günleri kapsamında gösterime girmesi planlanan belgesele Antalya coğrafi il sınırları içerisinde getirilen yasak kararına ilişkin şu ifadeler yer aldı:

"Düzenlenecek etkinliklerin farklı kesimler arasında gerilim ortamı oluşturmasının önlenmesi, halkın huzur ve güvenliğinin, kişi dokunulmazlığının korunması, genel ahlakın, başkalarının hak ve özgürlüğünün korunması, olası şiddet ve terör olaylarının önlenmesi için ‘Kanun Hükmü’ belgesel filmi ile ilgili yapılması planlanan tüm eylem ve etkinliklerin uygun görülmediği bildirilmiştir. Aynı konu ile ilgili katılım sayısına bakılmaksızın toplantı, konferans, yürüyüş, basın açıklaması, oturma eylemi, stant/çadır kurma, imza kampanyası, zincir ve benzeri materyaller kullanılarak insanların bağlanması, çelenk koyma, sticker yapıştırma, broşür dağıtma, pankart asma, film gösterimi, seminer ve protesto gösterileri gibi tüm eylemlerin de 2 Ekim 2024 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 16 Ekim 2024 tarihine kadar yasaklandığı bildirilmiştir. Bu kapsamda Antalya Valiliği kararının şahısların yüzüne karşı okunarak tebliğ edildiğine dair belge imza altına alınmıştır."