Kanyonda yürüyüş yapan 6 dağcıya yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle para cezası

Mersin'in Mut ilçesinde Kestel Kanyonu'nda izinsiz yürüyüş yapan 6 dağcıya, yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219 lira ceza kesildi.

DHA
Yayınlanma: 23.07.2024 - 11:52
Kanyonda yürüyüş yapan 6 dağcıya yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle para cezası
Abone Ol google-news

Doğa yürüyüşleri düzenleyen, dağcılık belgesi sahibi Bukay İnce, 16 Temmuz'da 5 arkadaşı ile Toroslar'ın eteklerindeki Kestel Kanyonu'na girmek istedi. Yürüyüş öncesi Milli Parklar'dan izin almak isteyen İnce, olumsuz yanıt aldı.

Buna rağmen kanyonda yürüyüş yapan İnce ve arkadaşlarına, çıkış sırasında yaban hayata zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219'şar lira ceza yazıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İnce, yaban hayatına zarar vermediklerini ancak cezayı ödeyeceklerini dile getirdi.

İnce, "Ünlü Kestel Kanyonu'ndan 5 arkadaş geçtik. Bununla ilgili Milli Parklar'la bir ön görüşme yaptık. İzin verilemeyeceği yönünde kanaatimiz oluşunca izinsiz girdik. Ceza kanyona girdiğimiz için değil; yaban hayata zarar verdiğimiz için yazıldı" dedi.

 


Mersin haberleri Dağcılık haberleri mut haberleri hayvancılık haberleri Yaban hayatı haberleri

İlgili Haberler

Kotanlı Barajı'nda davetsiz misafir: Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi

Kotanlı Barajı'nda davetsiz misafir: Nesli tükenmekte olan vaşak görüntülendi
Nesli tükenmekte olan yüzlerce filin ölüm nedeni ortaya çıktı

Nesli tükenmekte olan yüzlerce filin ölüm nedeni ortaya çıktı
Onlarca hayvanı öldürmüştü: Kaçak avcı hakkında karar verildi!

Onlarca hayvanı öldürmüştü: Kaçak avcı hakkında karar verildi!
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler