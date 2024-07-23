Kanyonda yürüyüş yapan 6 dağcıya yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle para cezası
Mersin'in Mut ilçesinde Kestel Kanyonu'nda izinsiz yürüyüş yapan 6 dağcıya, yaban hayatına zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219 lira ceza kesildi.
Doğa yürüyüşleri düzenleyen, dağcılık belgesi sahibi Bukay İnce, 16 Temmuz'da 5 arkadaşı ile Toroslar'ın eteklerindeki Kestel Kanyonu'na girmek istedi. Yürüyüş öncesi Milli Parklar'dan izin almak isteyen İnce, olumsuz yanıt aldı.
Buna rağmen kanyonda yürüyüş yapan İnce ve arkadaşlarına, çıkış sırasında yaban hayata zarar verdikleri gerekçesiyle kişi başı 3 bin 219'şar lira ceza yazıldı. Konuya ilişkin açıklama yapan İnce, yaban hayatına zarar vermediklerini ancak cezayı ödeyeceklerini dile getirdi.
İnce, "Ünlü Kestel Kanyonu'ndan 5 arkadaş geçtik. Bununla ilgili Milli Parklar'la bir ön görüşme yaptık. İzin verilemeyeceği yönünde kanaatimiz oluşunca izinsiz girdik. Ceza kanyona girdiğimiz için değil; yaban hayata zarar verdiğimiz için yazıldı" dedi.
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