Nesli tükenmekte olan yüzlerce filin ölüm nedeni ortaya çıktı

Yayınlanma: 31.10.2023 - 10:34

Güncelleme: 31.10.2023 - 10:36

Mayıs ve Haziran 2020'de Botsvana'nın Okavango deltasında 350 filin ölümü çevre aktivistlerini şaşırtarak, buna neyin sebep olduğu konusunda çeşitli spekülasyonlara yol açtı.

O dönemde hükümet yetkilileri, Botsvana'daki ölümlerin tanımlanmamış bir "siyanobakteriyel" toksinden kaynaklandığını açıkladı.

Zimbabve'de ölen filler üzerinde yapılan araştırmalar nihayet sonuç verdi. Fillerin ölüm nedeninin, kan zehirlenmesine yol açan "Pasteurella Bisgaard taxon 45" adlı az bilinen bir bakteri olduğu tespit edildi.

Bilim insanları, resmi örneklerin çoğunu çürümeye terk edilmiş ölü fillerden topladı.

Araştırmada, kan zehirlenmesi bulgularının "bu bölgede süregelen bir olguyu temsil edebileceği" ve daha önceki vakaların test eksikliği nedeniyle gözden kaçtığı belirtiliyor.

Afrika savan fillerinin, özellikle kaçak avlanma nedeniyle yılda yüzde 8 oranında azalmakta olduğu bilinirken, vahşi doğada da 350 bin filin hayatta kaldığı belirtiliyor.