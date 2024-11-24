Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya, kar yağışı nedeniyle beyaz örtüyle kaplandı.

Kapadokya beyaz örtüyle kaplandı
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DHA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 16:12

Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düştüğü Kapadokya bölgesinde etkili olan fırtına ve sağanak yerini kar yağışına bıraktı. Bölgedeki peribacaları beyaza büründü. Göreme başta olmak üzere Ürgüp, Zelve ve Uçhisar gibi bölgeleri ziyaret eden turistler, kara ilgi gösterdi.

Kapadokya'ya İzmir'den gelen Pelin Karaca, "Birkaç gündür kamp yapıyoruz. Dün gece yattık sabah böyle bir manzarayla uyandık. Çok güzel keyifliydi. Donuyorum. İzmir'den geldiğim için böyle şeylere alışkın değilim" dedi. 


Etiketler: #Kar #kar yağışı

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