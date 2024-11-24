Sivas'ta kar altında puanlar paylaşıldı! Sivasspor 0-0 Kasımpaşa

Süper Lig'de Sivasspor ile Kasımpaşa karşı karşıya geldi. Yoğun kar yağışı altındaki mücadele 0-0 sona erdi.

Sivas'ta kar altında puanlar paylaşıldı! Sivasspor 0-0 Kasımpaşa
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 15:54

Süper Lig'in 13. haftasında Sivasspor, sahasında Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi.

BG Grup 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.

Mücadele yoğun kar yağışı nedeniyle yaklaşık 18 dakika geç başlarken, kar yağışı maç sırasında da devam etti.

Bu sonucun ardından Sivasspor, 18 puana yükseldi. Yeni teknik direktörü Hakan Keleş yönetiminde ilk maçına çıkan Kasımpaşa da aldığı 1 puanını ardından puanını 15 yaptı.

Sivasspor, ligin bir sonraki haftasında Antalyaspor deplasmanına gidecek. Kasımpaşa, ligde gelecek haftayı BAY geçecek. İstanbul temsilcisi, ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.


Etiketler: #Sivasspor #kasımpaşa #süper lig #kar yağışı

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