Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken '6 metrelik' kayalıktan düştü

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesine gün batımını izlemek için Ankara'dan gelen Mehmet Sarıöz (53), fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düşüp yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 14.10.2023 - 15:56
Kapadokya manzarasıyla fotoğraf çekilirken '6 metrelik' kayalıktan düştü
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Kapadokya bölgesinde Nevşehir'in Ürgüp ilçesi Ortahisar beldesi Kızılçukur mevkisinde, dün saat 18.30 sıralarında, gün batımını izlemek için gelen Mehmet Sarıöz, fotoğraf çekilirken yaklaşık 6 metre yükseklikteki kayalıklardan düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri yaralıyı Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

SAĞLIK DURUMU İYİ

Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.


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