Kapadokya'da yangın.. Dumanlar gökyüzünü kapladı!
Türkiye'nin turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde ATV motorları tamirinin yapıldığı depoda yangın çıktı.
Kapadokya'nın Göreme beldesinde saat 07.00 sıralarında ATV motorlarının tamirinin yapıldığı depoda yangın çıktı.
Büyüyen alevler depoyu kapladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
KONTROL ALTINA ALINDI
İtfaiyecilerin yaklaşık 1,5 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.
Öte yandan sıcak hava balonlarının kalkış saatinde yangın nedeniyle balonlar havadayken dumanlar gökyüzünü kapladı.
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