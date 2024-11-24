Kapadokya'da sıcak hava balonlarına 'rüzgar' engeli

Kapadokya'da turistlerin bölgeyi kuşbakışı izlemelerine olanak sunan sıcak hava balon turları, olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın yapılamayacak.

Kapadokya'da sıcak hava balonlarına 'rüzgar' engeli
Abone Ol google-news
AA
Yayınlanma: 24.11.2024 - 17:03

UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki bölgede turistlere yönelik düzenlenen ve olumsuz hava koşullarından dolayı 21 Kasım Perşembe gününden beri yapılamayan balon turları yarın da düzenlenemeyecek.

Bölgede zaman zaman hızı artan rüzgar ve tipi nedeniyle turların, hava şartlarının normalleşmesinin ardından yeniden başlaması bekleniyor.

Nevşehir'in Göreme beldesi ile Çavuşin köyü çevresindeki alanlardan gün doğumu vaktinde gökyüzüne yükselen balonlar, mevsim koşulları çerçevesinde yılda ortalama 220 gün uçuş gerçekleştirebiliyor.

Kapadokya'da sıcak hava balon turları, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce (SHGM) yapılan değerlendirmelerin ardından uygun hava koşullarında düzenlenebiliyor.


Etiketler: #kapadokya #balon #Hava koşulları

İlgili Haberler

Kapadokya’da 2 bin 200 yıllık parmak izi bulundu

Kapadokya’da 2 bin 200 yıllık parmak izi bulundu
Doğu Anadolu'nun Kapadokya’sı: Mars yüzeyindeymiş hissi uyandırıyor

Doğu Anadolu'nun Kapadokya’sı: Mars yüzeyindeymiş hissi uyandırıyor
Kapadokya'ya 10 ayda rekor ziyaretçi: 4 milyona yakın yerli ve yabancı turist akın etti

Kapadokya'ya 10 ayda rekor ziyaretçi: 4 milyona yakın yerli ve yabancı turist akın etti
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler