Son Dakika: Bağcılar Matbaacılar Sitesi’nde yangın: 1 kişi hayatını kaybetti

Yayınlanma: 21.09.2023 - 16:11

Güncelleme: 21.09.2023 - 17:43

Bağcılar Matbaacılar Sitesi D Blok'ta bulunan 3 katlı bir işyerinde saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.

İşyerinin deposunda bulunan ambalaj malzemeleri ve matbaacılıkta kullanılan kimyasalların tutuşmasıyla yangın kısa sürede büyüdü. Olay yerine çevre ilçelerden çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

Yangının bitişikteki iş yerlerine sıçramasını engellemek için çaba sarf eden itfaiye erleri, zaman zaman zor anlar yaşadı.

İTFAİYE ERİ AYRALANDI

Yangın sırasında yaşanan ufak patlamalarda 1 itfaiye eri hafif şekilde yaralandı. Yaralı itfaiyeci ambulansla hastaneye sevk edildi.

1 İŞÇİ MAHSUR KALDI

Yangın itfaiyenin çalışmasıyla kontrol altına alınırken binada bir çalışanın mahsur kaldığı öğrenildi.

Olay yerine sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri, mahsur kalan işçinin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği, konuyla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bağcılar İlçesi Yüzyıl Mahallesi Matbaacılar Sitesi'nde, içinde kimyasalların bulunduğu işyerinde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetmiş, bir itfaiye eri ise yaralanmıştır. Hastaneye kaldırılan itfaiye erinin hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yangın kontrol altına alınmış olup soğutma çalışmaları devam etmektedir."