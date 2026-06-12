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Kapalıçarşı'da yangın paniği

Kapalıçarşı'da yangın paniği

12.06.2026 11:55:00
Güncellenme:
DHA
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Kapalıçarşı'da yangın paniği

Fatih Kapalıçarşı'da trafoda yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
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Fatih Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı.

Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle yurttaşların panik yaşadığı görüldü.

Ekiplerin müdahalesi sürüyor.

İlgili Konular: #Yangın #Kapalıçarşı