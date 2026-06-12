Kapalıçarşı'da yangın paniği

Fatih Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle yurttaşların panik yaşadığı görüldü.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
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Fatih Kapalıçarşı'da saat 11.30 sıralarında trafoda yangın çıktı.
Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.
Yoğun duman nedeniyle yurttaşların panik yaşadığı görüldü.
Ekiplerin müdahalesi sürüyor.