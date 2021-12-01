Kapalıçarşı'da esnaf intiharı
İstanbul Kapalıçarşı’da döviz bürosu sahibi bir yurttaş, borçları nedeniyle girdiği bunalımın ardından hayatına son verdi.
İstanbul Fatih'te bulunan tarihi Kapalıçarşı'da döviz bürosu sahibi bir yurttaş iş yerinde intihar etti.
Cumhuriyet.com.tr'nin Kapalıçarşı Esnafları Derneği yönetiminden edindiği bilgiye göre olay bugün öğle saatlerinde yaşandı.
Döviz bürosu sahibi C.E. (44), başına sıktığı kurşunla intihar girişiminde bulundu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, C.E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Olaya ilişkin görüştüğümüz, C.E.'nin sahibi olduğu döviz bürosuna yakın bir noktada işletmesi bulunan bir başka esnaf da, C.E.'yi intihara sürükleyen olayın borç yükü nedeniyle girdiği bunalım olduğunu duyduklarını belirtti.
Öte yandan C.E.'nin Kapalıçarşı piyasasında 'ekrancı' olarak bilinen kişilerden olduğu, gayri resmi alım satım yaptığı ileri sürüldü.
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