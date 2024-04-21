Kapanla durdurulan minibüsten 19 kaçak göçmen çıktı
Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde 'dur' ihtarına uymayıp, sürücüsünün kaçtığı minibüste 19 kaçak göçmen yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti Şube Müdürlüğü ekipleri, yol kontrolü sırasında bir minibüse 'dur' ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü, minibüsle kaçmaya başladı. Jandarmanın takip ettiği minibüs, yola kurulan kapanla lastiği patlatılarak durduruldu. Sürücü kaçarken, araçta yapılan aramada Suriye uyruklu 19 kaçak göçmen yakalandı.
Jandarma, kaçan sürücüyü arıyor.
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