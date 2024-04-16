Samsun’da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü

Samsun’da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 16.04.2024 - 08:59
Samsun’da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü
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Feci kaza, Samsun-Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı’nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Çağdaş G. idaresindeki 16 AOA 307 plakalı yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu yönetimindeki 55 C 7795 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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