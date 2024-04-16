Samsun’da yolcu otobüsü minibüsle çarpıştı: 1 ölü
Samsun’da yolcu otobüsü ile minibüsün çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.
Feci kaza, Samsun-Ankara karayolunun 75. kilometresinde Havza ilçesi Hamamayağı Kavşağı’nda saat 20.30 sıralarında meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Çağdaş G. idaresindeki 16 AOA 307 plakalı yolcu otobüsü ile Fuat Yazıcıoğlu yönetimindeki 55 C 7795 plakalı minibüs çarptı. Kazada ağır yaralanan minibüs sürücüsü Fuat Yazıcıoğlu, kaldırıldığı Havza Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Erdoğan'a 'Uçum' ve 'Bursalı' çağrısı
- AKP ve MHP’liler erteliyordu
- AKP'nin teklifi oy çokluğuyla reddedildi
- Tevfik Göksu'nun grup başkanvekilliği görevi sona erdi
- CHP'li başkanın ifadesi ortaya çıktı!
- CHP heyeti Antalya Adliyesi önünden seslendi
- CHP ve AKP'nin başkanvekilleri belli oldu
- Demirtaş'tan kendisine 'gerizekalı' diyen Ural'a yanıt!
- Genel Başkan adayı Dervişoğlu'ndan flaş açıklama
- Türkiye'nin en zeki şehirleri belli oldu