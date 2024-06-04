Kapanla durdurulan otomobilde 5 kaçak göçmen yakalandı

Yayınlanma: 04.06.2024 - 11:00

Güncelleme: 04.06.2024 - 11:24

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçmenlerin yakalanması ve göçmen kaçakçılığı suçu kapsamında organizatörlere yönelik çalışma yapıldı.

Uygulama noktasında kendisini durdurmak isteyen görevli polis memurunun üzerine otomobil sürüp kaçan sürücü, fiziki takiple kapan atılıp durduruldu.

Sürücü Suriye uyruklu Abd E., 'Göçmen Kaçakçılığı' suçundan gözaltına alınırken, araçta yakalanan Suriyeli 5 göçmenin, 1 hafta önce illegal yollardan ülkeye giriş yaptığı belirlendi.

Otomobil, el koyulup otoparka çekildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen sürücü Abd E., çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

Göçmenler ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilip, idari işlemlerinin ardından sınır dışı edildi.