Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör, Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri tarafından yakalandı.

DHA
Yayınlanma: 03.06.2024 - 18:01
Bodrum'da 21 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı
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Sahil Güvenlik Komutanlığı, 1 Haziran saat 11.30'da Bodrum açıklarında sürat teknesi içerisinde kaçak göçmen olduğu bilgisi aldı. Harekete geçen ekipler, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 19 kaçak göçmen ile 3 organizatörü yakaladı.

Ekipler aynı tarihte saat 22.50'de yüzerek Yunanistan'a geçmeye çalışan 2 kaçak göçmeni daha yakaladı.

Kıyıya çıkarılan kaçak göçmenler, İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.


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