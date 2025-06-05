Kapatılmasına tepkiler sonuçsuz kaldı: Accuride'dan şimdi de tazminatsız fesih

Bilecik'te 255 işçiyle üretim yapan 46 yıllık Accuride Wheels Jant Fabrikası kapanma sürecinde. Amerika Birleşik Devletleri merkezli çok uluslu şirketin Almanya birimine bağlı fabrikanın, yatırım olanakları değerlendirilmeden iflas bahanesiyle tasfiye edilmesi büyük tepki topladı.

Fabrikada 194 üyesi bulunan Birleşik Metal-İş Sendikası, mayıs ayı başında üretimin durdurulmasının ardından fabrikanın üretime devam etmesi, ekipmanlarıyla ve çalışanlarıyla birlikte yeni bir işverene devir sürecinin işletilmesi ,objektif ve yasal çerçevede şeffaf bir satış sürecinin resmi ilanlar yoluyla sürdürülmesine dönük talepler ortaya koydu. Hala rekabet gücünü koruduğu, bölge ve ülke ekonomisine katkı sunduğu belirtilen fabrikanın yok edilmesine karşı mücadele sonuçsuz kaldı ve işveren 23 Mayıs’ta mahkemeye başvurarak iflas talebinde bulundu.

"ÇOK BÜYÜK BİR KÖTÜLÜK VE SAHTEKARLIK"

Son olarak Birleşik Metal-İş Sendikası, 194 üyesinin tazminatsız bir şekilde işten çıkarıldığını, işçilerin mayıs ayı maaşlarının da ödenmediğini belirtti. Süreci Cumhuriyet' anlatan sendika başkanı Özkan Atar, "Biz 3 Haziran'da üyelerimizle ve avukatlarımızla fabrikada toplantı yaptık. İflas Mahkemesi'ne özlük haklarının kaybolma riskine karşı hizmet akitlerimizi fesh etme hakkımızın olduğunu ifade ettik . Bunu öğrenen işveren 'çalışmıyorlar' diyerek aynı gün derhal tazminatsız fesih gerçekleştirdi. Çok büyük bir kötülük ve sahtekarlıkla karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı

"SOSYAL BİR CİNAYETLE KARŞI KARŞIYAYIZ"

Fabrikanın makine ve üretim ekipmanlarının da çok düşük bir fiyatla hurdacıya satıldığını belirten Atar, ilgili bakanlıkları çözüm bulmaya davet etti. Bölge halkıyla birlikte bir mücadele yürüteceklerini ifade eden Atar "Fabrikanın yaşamına son verme girişimini kasti olarak sürdürüyorlar. Bölge ve çalışma yaşamı açısından sosyal bir cinayetle karşı karşıyayız" dedi.