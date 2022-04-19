Kapatma davası açılmıştı: HDP savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu

HDP, kapatma davasına ilişkin yazılı savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu.

İHA
19 Nisan 2022 Salı, 16:37
Kapatma davası açılmıştı: HDP savunmasını Anayasa Mahkemesi'ne sundu
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Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında kapatma davası açılan HDP, 220 sayfalık 22 ek savunmasını Anayasa Mahkemesi’ne sundu. 

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Kapatmaya gerekçe yapılan; ''bölücü eylemlerin odağında olma'' ve ''terör propagandası'' iddialarına yanıt verilen savunma, Yüksek Mahkeme üyelerince incelenecek.

Daha sonra belirlenecek bir tarihte Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin sözlü açıklama, HDP yetkilileri de sözlü savunma yapacak.

Bu sürecin ardından, davaya ilişkin bilgi, belgeleri toplayacak Anayasa Mahkemesi raportörü, esas hakkındaki raporunu hazırlayacak.

Raporun, Yüksek Mahkeme üyelerine dağıtılmasının ardından Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, toplantı için gün belirleyecek.


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